31 empresas de Boa Esperança receberam o certificado de qualidade

Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Tecnologia e Turismo, a entrega do Selo Municipal de Turismo, foi realizada na última terça-feira (14/05), no Espaço Orange Pub em Boa Esperança. O Selo Municipal de Turismo é um certificado da administração pública, que atesta que os estabelecimento detentores do Selo participaram das diversas qualificações e cursos oferecidos gratuitamente pelo município ao longo de 2023. As qualificações envolvem técnicas de atendimento, gestão empresarial, segurança alimentar, dentre outras.

Uma das qualificações realizadas em 2023 foi o Programa Prepara Gastronomia, que realizou treinamento operacional, consultoria financeiras “in loco”, análise de retorno financeiro do cardápio, dentre outras ações em cada um dos estabelecimentos participantes, de maneira totalmente gratuita. Ao final dessa qualificação foi realizada o 1° Festival Gastronômico e Cultural de Boa Esperança, no mês de dezembro, com a parceria entre Município e SEBRAE, regional Varginha.

Além de atestar a qualidade dos estabelecimentos, aqueles que possuem o Selo podem participar das ações de promoção turística realizadas pelo município, acessos facilitados à incentivos financeiros e parceria de marketing, em diversos canais, dentre eles as redes sociais do “@visiteboaesperanca”.

A iniciativa “Selo Municipal de Turismo” conta com o apoio da Câmara Municipal, Comércio Justo, SEBRAE, SENAC e SENAR. Os interessados em participarem dos cursos e demais qualificações podem entrar em contato com a Secretaria, através do WhatsApp 35 9 9213-0273 ou presencialmente, na Rua Coqueiral, 131, Centro (Casa da Cultura).

