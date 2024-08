2º Workshop de Agronegócio Sicoob Credivar é realizado em São Thomé das Letras

Iniciativa têm levado mais conhecimento, aprendizagem e rentabilidade, proporcionando transformação no campo.

O superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Jr., participou nesta sexta-feira (2/8), em São Tomé das Letras, do 2º Workshop de Agronegócio Sicoob Credivar. Com a palestra “Parceria de Sucesso”, ele abordou, para um público superior a 120 pessoas, entre produtores rurais e colaboradores de 31 agências da instituição financeira, como as parcerias entre o Sistema Faemg Senar, Sindicatos Rurais e Sicoob transformam a vida dos produtores, fortalecem as instituições e impactam positivamente as comunidades rurais.

Durante o evento, Celso apresentou resultados de programas promovidos pelo Sistema Faemg Senar e Sindicatos Rurais, em parceria com o Sicoob Credivar, entre eles o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), Gestão com Qualidade em Campo (GQC) e o Programa de Sucessão no Campo. Essas iniciativas têm levado mais conhecimento, aprendizagem e rentabilidade, proporcionando transformação no campo.

“Somente com o Sicoob Credivar temos 7 grupos de ATeG em andamento, beneficiando mais de 180 produtores com assistência técnica e gerencial. A parceria entre o Sicoob Credivar e o Sistema Faemg Senar é um casamento que deu certo. Juntamente com os sindicatos, estamos comprometidos em fazer o melhor a cada dia para levar mais benefícios ao nosso produtor rural,” afirmou o superintendente.

O diretor de negócios do Sicoob Credivar, Lucas Paiva Faria, enfatizou como a parceria tem sido fundamental para o fortalecimento do produtor rural e, consequentemente, da cooperativa como um todo. “Este relacionamento com o Sistema Faemg Senar é algo que o Sicoob Credivar mantém há um bom tempo. Por meio dos programas oferecidos, levamos melhorias e novas técnicas ao produtor rural”, disse.

Também estiverem presentes no workshop o diretor de controles e riscos do Sicoob Credivar, Arthur Coelho de Assis, e o diretor administrativo, Ricardo Campos Borges.

Parcerias que transformam

O 2º Workshop de Agronegócio Sicoob Credivar também contou com o painel “Como as parcerias podem mudar a vida dos produtores da comunidade e fortalecer nossa cooperativa”, em que os participantes tiveram a oportunidade para explorar os benefícios das parcerias estratégicas.

O painel também contou com a participação do superintendente Celso, além do engenheiro agrônomo do Sicoob Credivar, Jairo Márcio Faria, do gerente agro da agência de São Bento Abade, Fernando dos Santos Filho, do gerente agro do Sicoob Credivar, Leandro Reguim.

Os produtores rurais de São Bento Abade, Igor Naves Calil e Silvia Cristina Mora, que assistiram ao painel, foram beneficiados pelo programa Gestão com Qualidade em Campo (GQC), oferecido pelo Sistema Faemg Senar e Sicoob Credivar. Eles relataram como o GQC os inspirou a empreender e criar sua própria marca de café e lançar o produto no mercado: o Café São Bento.

“Sem o Sistema Faemg Senar, o Sindicato Rural e o Sicoob Credivar, isso não seria possível. Deixamos de ser apenas uma fazenda e nos tornamos uma empresa rural, uma empresa do agronegócio”, finalizou Igor.

