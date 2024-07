Rota do Blues celebrando uma década de atividade

Foto: Reprodução / Festival Internacional de Blues

O 2º Festival Internacional de Blues de Extrema será realizado nos dias 26 e 27 de julho de 2024, no Parque Municipal de Eventos de Extrema em Minas Gerais.

Com a assinatura da Marques Produções e curadoria do Rota do Blues, o projeto celebra 10 anos de atividade.

Este evento promete uma experiência inesquecível para os amantes do Blues, com entrada gratuita e uma variada praça de alimentação com o tradicional Festival de Food Trucks.

Um evento para toda a família e amigos, com classificação livre.

Sobre as atrações

FRANCINNI BLUES BAND

Francinni Blues Band é um projeto que se consolida em 2021 com a união do casal Francinni Soret e Caiã Zambotto, com o desejo em comum de tocar e divulgar o Blues. A banda apresenta um som firme e maduro que caminha entre o Blues tradicional e o moderno; o antigo e novo, sem perder ou alterar suas características, porém trazendo para a atualidade.

FRED SUNWALK

Fred Sunwalk é um dos principais nomes do blues rock brasileiro. Com 23 anos de carreira e sete álbuns lançados, se apresenta nos maiores festivais de Blues e Jazz do Brasil, bem como nos Estados Unidos e Europa acompanhando artistas internacionais.

HOOK HERRERA (USA) & THE SIMI BROTHERS

O gaitista, guitarrista e cantor, Hook Herrera, se apresenta acompanhado pela banda The Simi Brothers. Na ativa desde o final dos anos 70, Hook tem uma extensa carreira no mundo do Blues e acumula participações em trabalhos de bandas importantes, como The Allman Brothers Band, Gov’t Mule, entre outras. Seu estilo é o Blues tradicional, porém sem deixar de lado suas raízes mexicanas.

THE SIMI BROTHERS

Os irmãos guitarristas Danilo e Nicolas Simi, somam juntos mais de 20 anos de carreira. Figuram entre os principais festivais especializados do gênero no Brasil. Já participaram como músicos e produtores de inúmeras turnês com artistas de peso do Blues internacional como: Mud Morganfield, Willie Walker, Wallace Coleman, Sugaray Rayford, Guy King e Darrell Nulisch.

FERNANDO FERREIRA BLUES BAND

Fernando Ferreira é um blueseiro brasileiro do sul do estado de Minas Gerais, que traz em seu currículo, apresentações em grandes festivais de nível nacional e internacional, como Blues na Montanha, Carrancas Blues, Del Blues Festival, São Lourenço Blues & Jazz Festival, entre outros.

JEFFERSON GONÇALVES & BITENCOURT DUO

Jefferson Gonçalves somou a qualidade de suas gaitas às percussões e à guitarra híbrida dos irmãos Júlio e Luciano Bitencourt, trazendo para o “JazzLivre” “Cajazz & “Umblues”. Com essa formação, única no Brasil, o trio faz um som cheio de personalidade e muito groove.

JOANNA MADDOX (USA)

Joanna é uma talentosa cantora americana de Atlanta, Geórgia, atualmente radicada na Argentina. Com uma carreira de 10 anos, ela já se apresentou em turnês pelos Estados Unidos, Europa, Argentina, México e Brasil, entre outros países. Seu repertório é dedicado a tributos a Nina Simone, Tina Turner e aos clássicos do blues.

LARETHA WEATHERSBY

Nascida em Chicago, Laretha despontou na década de 1990 como uma das principais vocalistas femininas de Blues, apresentando-se em locais lendários do gênero, como The Kingston Mines, Blues on Halsted e Blue Chicago. Além de participar de grandes festivais em todo o país com sua banda, ela dividiu o palco com notáveis artistas do Blues como Howard Scott, Vance Kelly, Carl Linsey Alexander e J.W. Williams. Laretha Weathersby será acompanhada pela Bruno Marques Band, em uma celebração do Blues de Chicago com canções tradicionais e autorais.

Sobre o Rota do Blues

Idealizado por Bruno Marques e realizado pela Marques Produções, o Rota do Blues acontece desde 2014. Devido ao sucesso e programação com grandes e legítimos nomes nacionais e internacionais do gênero, hoje é um dos projetos mais conceituados do país e requisitado por festivais, casas de shows e eventos diversos.

Em 2024, o Rota do Blues comemora seu 10º aniversário com o lançamento do selo e diversas surpresas planejadas para o segundo semestre. Já atuou em 11 estados, mais de 40 cidades do Brasil, além de três cidades na Argentina e dos EUA, possui conexão com artistas do México, Itália, Espanha, Inglaterra, Austrália, Portugal, Chile, Uruguai e Argentina.

Food Truck Festival

A praça de alimentação traz o mais completo cardápio dos festivais de food trucks, além de cervejas e chopes artesanais. Hambúrgueres na brasa, batata recheada, hot-dog gourmet, feijão tropeiro, batata frita no cone, espetinhos, drinks são algumas opções de menu oferecidas ao público.

E não vão faltar as delícias doces como diferentes milkshakes e os tradicionais churros preparados na hora. O festival contará também com espaço kids com atrações que vão garantir a diversão das crianças e dos adultos.

LINE UP

26/07/2024 (SEXTA)

19h – Francinni Blues Band

21h- Fred Sunwalk

23h – Hook Herrera (USA) & The Simi Brothers

27/07/2024 (SÁBADO)

17h – Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo

19h – Fernando Ferreira Blues Band

21h – Joanna Maddox (USA)

23h – Laretha Weathersby (USA)

Fonte: Luciana Braga