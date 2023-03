2º Encontro das Mulheres do Café da Região Vulcânica de Poços de Caldas celebra o Dia Internacional da Mulher

O encontro tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres no mercado cafeeiro.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, acontece nesta quarta-feira (8) o 2º Encontro das Mulheres do Café da Região Vulcânica, evento que reúne produtoras de café da região do entorno de Poços de Caldas (MG).

A região é composta pelos municípios de Águas da Prata, Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caconde, Caldas, Campestre, Divinolândia, Ibitiúra de Minas, Poços de Caldas e São Sebastião da Grama. Atualmente conta com aproximadamente 800 produtores associados, além de exportadoras, torrefações e cafeterias.

Cerca de 8 mil mulheres estão envolvidas direta ou indiretamente na cafeicultura na região composta por 12 municípios mineiros e paulistas. Diante desse cenário, o encontro tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres no mercado cafeeiro.

As palestras programadas para o evento serão ministradas somente por mulheres especialistas no setor. Cerca de 200 empreendedoras da cadeia do café – desde as que atuam em lavouras até em torrefadoras, cafeterias e empórios – deverão participar do encontro.

Serão 13 atividades, entre palestras, painéis e workshops, que abordarão temas como: técnicas e métodos de preparo do café, cultivo, fermentação, drinks a base de café, associativismo e cooperativismo.

Segundo Cláudio Torres, coordenador de fomento da Sedet, um evento de relevância onde temos o crescimento e fortalecimento da produção regional, com destaque crescente para os cafeicultores e ainda mais as mulheres que trabalham no setor.

Solo vulcânico

Os cafés cultivados em solo vulcânico apresentam sabor característico de frutas amarelas, caramelo e chocolate; aroma de frutas amarelas e chocolate; corpo alto, com textura sedosa; acidez cítrica, brilhante e intensa; e finalização média e doce.

O encontro é promovido na Fazenda Santa Maria, em Águas da Prata (SP), e é fruto da parceria entre Sebrae Minas e Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas