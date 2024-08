2º Congresso Nacional de Nutrição e Longevidade acontece em setembro na UNIFAL

As inscrições podem ser feitas até o dia 04/09

Foto: UNIFAL-MG

O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Longevidade (PPGNL) da UNIFAL-MG realizará entre os dias 04 e 06/09, o 2º Congresso Nacional de Nutrição e Longevidade. O evento, que contará com atividades presenciais e híbridas, pretende promover discussão e conhecimento sobre diferentes aspectos da longevidade, com ênfase na sua relação com a nutrição e é voltado a profissionais de diferentes áreas do conhecimento, graduandos e pós-graduandos, além do público em geral.

Coordenado pelas professoras Olga Luisa Tavano e Maria del Carmen Bisi Molina, da Faculdade de Nutrição da UNIFAL-MG, a 2ª Edição do CNNL conta com uma programação diversificada, incluindo palestras, web conferências e minicursos ministrados por renomados especialistas nacionais e internacionais. Dentre os temas abordados, estão os minicursos: “Consumo Alimentar: Métodos, técnicas e instrumentos de avaliação”, que será ministrado por Taísa Sabrina Pereira da Silva, da Universidade de Puebla/México; “Avaliação ampla, cuidados interdisciplinares e multimodais na promoção do envelhecimento bem-sucedido”, de Glaucia Cristina de Campos e Maria Angélica Sanches, da UERJ; e “Modulação do envelhecimento – Potencial de compostos bioativos e seus mecanismos de ação”, de Isac Almeida de Medeiros da UFPB.

Outro destaque da programação é a mesa-redonda “Saúde Intestinal e Longevidade”, com a presença de Hercia Stampini Duarte Martino (UFV), Germana Montenegro Costa Agra Carvalho (HC Alcides Carneiro) e Eliane Lopes Rosado (UFRJ) e a conferência de encerramento “Nutrição e Epigenética: o Binômio da Longevidade”, ministrada por Otávio de Toledo Nóbrega, da UnB.

A organização do evento enfatiza a valorização do conceito de longevidade não apenas como bem-estar da crescente população idosa, mas como a promoção do aumento da duração da vida e com saúde. “Nesse sentido, a preocupação com evitar, retardar ou reverter características biológicas do envelhecimento é a perspectiva generosa e sustentável num mundo que aceleradamente envelhece. Velhice não é doença, mas, como lembra Hayflick, é o principal fator de risco para seu surgimento e cronicidade”, afirmam no site do congresso.

Fonte: UNIFAL-MG