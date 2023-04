2ª etapa das obras de Drenagem Pluvial em avenida de São Lourenço tem início nesta segunda-feira 

A obra tem como objetivo reduzir os alagamentos da via, que é uma das principais artérias de circulação de veículos, pedestres e comércio de São Lourenço.

Foto: Prefeitura de São Lourenço

O Governo Municipal, por meio do SAAE de São Lourenço, dará início a segunda etapa das obras de Drenagem Pluvial da Avenida Damião Junqueira de Souza na próxima segunda-feira (24/04). A obra tem como objetivo reduzir os alagamentos da via, que é uma das principais artérias de circulação de veículos, pedestres e comércio de São Lourenço.

A construção da nova rede de Drenagem Pluvial é uma preparação para a pavimentação asfáltica da via. Após a conclusão da segunda etapa, e com a primeira concluída em 2022, toda a extensão do trecho compreendido entre Rua Jaime Sotto Mayor (próximo ao Supermercado Sempre Nosso) até a Rua Presidente Arthur Bernardes (próximo a Funerária Santa Clara) será asfaltada.

A previsão de duração da obra será de 180 dias e o trecho de realização dos trabalhos será o que compreende entre a Igreja Nossa Senhora de Fátima e Rua Presidente Arthur Bernardes. Ainda estão inclusas nas obras as vias transversais: Ruas Sebastião Furtado, Senador Soares dos Santos, Regis Bittencourt e Eugênio Bacci.

As obras que terão um investimento de R$ 2,88 milhões, com recursos próprios do SAAE, serão iniciadas pela Rua Senador Soares dos Santos, no trecho da Igreja Nossa Senhora de Fátima e segue até a Escola Estadual Professor Mário Junqueira Ferraz.

Após o término deste trecho, os trabalhos seguem para a Rua Sebastião Furtado entre a esquina com a avenida até chegar na Passarela do Barreiro. Terminado este trecho, onde a tubulação da rede de drenagem desembocará no Rio Verde, a obra seguirá intercalando trechos da avenida com as Ruas Eugênio Bacci, Engenheiro Regis Bittencourt e Presidente Arthur Bernardes.

Fonte: Prefeitura de São Lourenço