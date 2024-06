2ª edição da Feira AgroTrês em Três Corações

Evento, que já é um dos mais aguardados do setor no Sul de Minas, é gratuito

Foto: Prefeitura de Três Corações

A feira de negócios, experiências e soluções agrícolas de Três Corações será realizada de 10 a 13 de julho de 2024, no Parque de Exposições, e está com grandes expectativas para esta segunda edição.

A Feira Agrotrês 2024 vai contar com a área de máquinas, área de negócios, Agrotrês Leite, Agrotrês Comércio e Praça de Alimentação, além da área do Drone, Boutique Agro, Carruagem Elétrica, Barraca do Leite e do consolidado espaço da Agrotrês Mulher, incentivando e valorizando o empreendedorismo feminino com uma variedade de ações.

O evento, que já é um dos mais aguardados do setor no Sul de Minas, é gratuito e vai trazer muitas novidades, lançamentos, condições exclusivas, workshops, visitas técnicas e uma grande oferta de produtos, novas tecnologias e serviços voltadas ao agronegócio.

Prepare-se para viver essa experiência e fechar ótimos negócios! A Feira Agrotrês é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Três Corações, com promoção da A/Zagga Comunicação, parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de Três Corações, Emater, Epamig e IMA, apoio da Prefeitura de Três Corações e do IF Sul de Minas e patrocínio da Agrobanco e Noel Supermercados.

Fonte: Prefeitura de Três Corações