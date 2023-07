2ª consulta pública da Lei Paulo Gustavo, em Machado, acontece até 31 de julho

A população pode participar da consulta em menos de um minuto, via internet, e colaborar com as políticas públicas culturais.

Foto: Prefeitura de Machado

Artistas, produtores, ativistas e fazedores de cultura e artes de Machado têm até a próxima segunda-feira (31) para participar, opinar e sugerir através de consulta pública online onde deverão ser aplicados os recursos da Lei Paulo Gustavo.

A população pode participar da consulta em menos de um minuto, via internet, e colaborar com as políticas públicas culturais. Após a consulta pública, a Câmara Municipal deve aprovar um projeto de crédito especial no orçamento municipal para que posteriormente a Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, possa fazer chamamentos públicos.

O Ministério da Cultura do Governo Federal repassou neste mês de julho o valor de R$ 391.114,21 (trezentos e noventa e um mil, cento e catorze reais e vinte e um centavos) para o município de Machado lançar editais de chamamento e premiações para o setor cultural do município, em especial, projetos de audiovisual e outras linguagens artísticas.

A 2ª Consulta Pública da Lei Paulo Gustavo em Machado pode ser acessada pelo link: https://forms.gle/fSHvMPNceTaT3TiX9

Fonte: Prefeitura de Machado