28ª Expocafé destaca Mudanças climáticas, mecanização e sustentabilidade

Evento acontece de 27 a 29 de maio no aeroporto de Três Pontas e reúne tecnologia, negócios e debates sobre o futuro da cafeicultura.

A 28ª Expocafé, principal feira da cafeicultura brasileira, será realizada de 27 a 29 de maio de 2025, no Aeroporto de Três Pontas (MG). O evento espera receber milhares de visitantes e centenas de expositores, reunindo produtores, técnicos, pesquisadores, empresas e lideranças do setor em um único espaço.

Com uma programação variada, que une conhecimento técnico, avanços tecnológicos, compromisso ambiental e oportunidades de mercado, a feira se consolida como uma das mais influentes da cafeicultura nacional. Confira os destaques:

Abertura

A partir das 9h, será realizada a Cerimônia de Abertura da 28ª Expocafé, com a presença de produtores, empresários e autoridades mineiras.

14º Simpósio de Mecanização da Lavoura

No dia 27 de maio, às 14h, acontece o 14º Simpósio de Mecanização da Lavoura, promovido pela UFLA. O evento terá três palestras sobre os desafios da mecanização na cafeicultura de montanha.

Simpósio Cocatrel/UFLA

Na quarta-feira, 28 de maio, a tenda de eventos recebe o Simpósio Cocatrel/UFLA, com foco em eficiência, gestão e qualidade no campo. Pela manhã, pesquisadores da Universidade Federal de Lavras apresentarão palestras sobre os impactos das mudanças climáticas no manejo do café.

À tarde, convidados da Cocatrel, em parceria com a Coccamig, Café Brasil, AgroCP e Renovagro debatem os temas sustentabilidade e inovação no manejo do solo, com palestras de especialistas como Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Ademir Calegari, Gil Barabach e Kaio Dias (Doutor Solo).

Expocafé Mulheres e 8º Encontro Mineiro de Cafeicultoras

A quinta-feira será dedicada às mulheres, com a 5ª Expocafé Mulheres e o 8º Encontro Mineiro de Cafeicultoras. A programação valoriza o protagonismo feminino no campo, com foco em inovação, tecnologia e equidade na cafeicultura.

