25º Simpósio Municipal de Educação de Guaxupé foi sucesso com inauguração e palestras

O evento foi direcionado aos professores e equipes diretivas da educação municipal, além de convidados das escolas parceiras, estaduais, particulares e municípios vizinhos.

Foto: Prefeitura de Guaxupé

A Prefeitura de Guaxupé, por meio da Secretaria de Educação, realizou nos dias 26 e 27 de Julho de 2023, o 25ºSimpósio Municipal de Educação, com o tema “Educação em Foco: Ciência, Criticidade e Criatividade”. Para comemorar os 25 anos ininterruptos nos quais a educação realiza este evento, que já se tornou uma marca da educação municipal, além de palestras, foi realizado inauguração de um novo espaço educacional.

O evento foi realizado em três momentos com públicos distintos. Na noite do dia 26, a abertura contou com a inauguração do Auditório Professora Enilda Mazzilli, na E.M. Elias José, que sediou o evento para aproximadamente quinhentas pessoas nos três períodos de evento. Na inauguração foi realizada uma justa homenagem a ilustre educadora que se destacou compromisso e dedicação ao município de Guaxupé, com a entrega de uma placa para Gabriel, filho de Enilda Mazzilli. Em seguida, o arte-educador, pesquisador da infância, mestre e doutor em Educação, Nélio Spréa, fez uma palestra direcionada às famílias da rede municipal e parceira de Guaxupé, com o título “O Brincar como elo afetivo entre pais e filhos”.

Na manhã do dia 27, o evento foi direcionado aos professores e equipes diretivas da educação municipal, além de convidados das escolas parceiras, estaduais, particulares e municípios vizinhos. A primeira palestra veio ao encontro de temáticas atuais e necessárias relacionadas aos desafios da promoção da convivência positiva como forma de promoção da segurança e da cultura da paz. A Dra. Luciene Regina Paulino Tognetta, referência em todos os debates nacionais e internacionais relacionados ao bullying e a convivência ética na escola, discorreu sobre “Ações Cotidianas para promover a convivência positiva na escola”. Nélio Spréa palestrou com o tema “LUDICIDADE como caminho para o entusiasmo escolar e as aprendizagens”, promovendo um rico debate sobre brincadeiras e as culturas infantis no ambiente escolar.

Finalizando o evento, na parte da tarde, todos os profissionais de apoio das escolas municipais e parceiras (Auxiliares de Biblioteca, Auxiliares de Secretaria, Auxiliares de Serviços Gerais, Cozinheiras, Auxiliares de Professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, Assistentes de Alfabetização, Motoristas e Estagiários) foram agraciados com mais uma palestra de Nélio Spréa, com o tema: “Brincar é coisa séria: paralelos entre a experiência lúdica e o trabalho”.

Durante todo o evento, vários foram os momentos culturais que tiveram como objetivo valorizar artistas da cidade e as crianças e professores que também são verdadeiros artistas, são eles: Ítalo Coragem Honório, Ronaldo Freitas, Coral de crianças da Estação Cultural, da Estação Caic e Elias José, Érica Goncalves, Verônica Silveiro, Daniela Alabarce, Márcia Silvério e Sandra Costa.

A Secretária de Educação, Sandra Costa, parabenizou a todos os profissionais da educação que participaram deste evento, e destacou que “mesmo estando em período de recesso escolar, os profissionais dizem sim a formação continuada, evidenciando o compromisso com a educação”.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé