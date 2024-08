25º Espetáculo Expressão, Música e Dança é realizado na UFLA com o tema “Contos de Fada”

A 25ª edição do Espetáculo Expressão, Música e Dança contou com 14 apresentações e teve a participação de aproximadamente 80 pessoas.

Na quarta-feira (21/8), o Salão de Convenções da Universidade Federal de Lavras (UFLA) tornou-se palco de histórias encantadas, que ganharam vida por meio das apresentações do Espetáculo Expressão, Música e Dança. O evento, que está em sua 25ª edição, teve como tema os Contos de Fada.

O espetáculo é vinculado à disciplina Atividades Rítmicas e Expressivas, dos cursos de graduação em Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) e é realizado com o objetivo de avaliar o resultado da produção de uma apresentação artística que envolva fundamentos abordados na disciplina, como ritmo, expressão corporal, cultural e composição coreográfica, realizada em grupos formados por estudantes do curso. Além disso, busca-se oferecer à comunidade lavrense momentos agradáveis de entretenimento cultural.

“Esse tipo de evento nos faz lembrar e aflorar a cultura, resgatar origens, questões até mesmo teatrais e de dança. É uma possibilidade também de conhecermos os vários outros cursos e áreas de estudo da UFLA, aproximando a Universidade da sociedade. É algo que traz mais alegria para a comunidade”, comenta Lucilene Barbosa Da Silva, que prestigiou o espetáculo na companhia de alguns familiares. Seu filho, Carlos Eduardo Marques, acrescentou que o espetáculo “pode contribuir com o cenário de atuação e cinema, tanto em Lavras quanto no Brasil, abordando temas diferentes e inovadores”.

Atualmente, além dos estudantes de graduação, podem se apresentar no evento escolas e grupos de dança e artistas independentes da comunidade externa. A 25ª edição do Espetáculo Expressão, Música e Dança contou com 14 apresentações e teve a participação de aproximadamente 80 pessoas.

A professora da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) e coordenadora do projeto, Priscila Carneiro Valim Rogatto, comentou sobre o sucesso do evento: “Eu vejo esse espetáculo em uma curva ascendente. Nós começamos bem pequenos, somente com as apresentações dos estudantes, de uma forma bem modesta, em 2012. Desde então, a cada edição nós incluímos mais pessoas, outros cursos da Universidade e passamos a abordar um tema diferente a cada semestre. Então eu vejo uma ótima evolução. O Espetáculo se tornou muito tradicional e eu acredito que venha a se tornar um evento não específico do Departamento de Educação Física. Eu vislumbro uma mudança e uma ampliação no sentido de ser um espetáculo institucional, um evento cultural da Universidade. Tenho muita satisfação em desenvolver esse projeto enorme, que envolve ensino e extensão, e a cada semestre é um novo desafio”. A professora ainda destacou a importância desse projeto para a curricularização da extensão no Ensino Superior, que potencializa o envolvimento de estudantes em atividades curriculares institucionais.

O evento, gratuito e aberto aos públicos interno e externo, foi promovido pelo Departamento de Educação Física (DEF), da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), com apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura (Proeec) e da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFLA.

