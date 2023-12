2024 terá mutirão de negociação no Procon de Lavras

Objetivo é oferecer oportunidades para que os cidadãos possam pagar suas dívidas as sem majoração do débito ou agravamento da situação econômica do consumidor.

Foto: Prefeitura de Lavras

Foi realizado nesta terça-feira, 27, no auditório da Prefeitura de Lavras, uma reunião entre representantes do Governo Municipal em colaboração com o PROCON de Lavras com diversas instituições financeiras, incluindo bancos e cooperativas de crédito, para dar o pontapé inicial para um mutirão de negociação de dívidas programado para março de 2024.

A reunião tratou dos detalhes do evento, que acontecerá na sede do PROCON de Lavras, com o objetivo de oferecer oportunidades para que os cidadãos possam pagar suas dívidas vencidas, atuais e futuras sem majoração do débito ou agravamento da situação econômica do consumidor.

A negociação de dívidas com bancos é de grande importância para os consumidores, proporcionando uma via eficaz para reequilibrar finanças e preservar a saúde econômica.

Ao buscar acordos, os consumidores inadimplentes podem evitar o acúmulo de juros e encargos adicionais, além de evitar impactos negativos em seu histórico de crédito.

A negociação demonstra responsabilidade financeira e disposição para cumprir compromissos, aspectos que podem resultar em termos mais favoráveis e na reconstrução de uma relação saudável com as instituições financeiras.

Fonte: Prefeitura de Lavras