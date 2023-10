2 toneladas de alimentos são arrecadados em no aniversário de Pouso Alegre

“A doação faz com que permaneçamos distribuindo o nosso atendimento e da melhor forma possível.“

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura visa, através dos eventos realizados, não apenas lazer, mas também solidariedade e ações que auxiliem a população. Fruto disso, o festival de aniversário da cidade arrecadou 2 toneladas de alimentos não perecíveis, que estão sendo doados nesta sexta-feira (27) e quinta (26) para seis instituições do município.

“Agradecemos toda população que participou e que tornou a arrecadação de alimentos não perecíveis um sucesso! Esses alimentos serão de grande importância para as instituições, agradeço de coração a todos que estenderam a mão para os mais necessitados”, pontua o Prefeito Cel. Dimas.

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

As instituições beneficiadas foram: APAC Feminina, Asilo Betânia da Providência, Clube do Menor, Comunidade de Ação Pastoral (CAP), Educandário Nossa Senhora de Lourdes e Projeto Zoé (Associação de Promoção do Menor).

A Presidente do Clube do Menor, Maria Lúcia Felício, pontua que “a doação é o que o move tudo. Para nós é uma alegria e uma felicidade muito grande. A doação faz com que permaneçamos distribuindo o nosso atendimento e da melhor forma possível. A gente só tem a agradecer por esses gestos e ações”.

Já a Encarregada Administrativa da APAC Feminina, Andrea Hornberger, também agradece a todos que participaram. “Agradeço muito a Prefeitura e todos que participaram. Essas cestas vão ofertar a alimentação tanto para as recuperandas, bem como para os familiares delas”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre