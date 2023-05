2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica começa nesta quarta(10) em Poços de Caldas

O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica, Sebrae Minas, Instituto Federal do Sul de Minas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas, recebe entre os dias 10 e 12 de maio, o 2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica, no campus do Instituto Federal do Sul de Minas. A programação conta com diversas palestras, workshops e Dia de Campo para produtores, estudantes e profissionais do setor cafeeiro. A inscrição é gratuita e pode ser feita neste link.

Entre os vários temas que serão abordados estão: cenários da cafeicultura; importância da comunicação no agro; conquistas do Selo da Marca Coletiva para a Regiâo Vulcânica; além de seminário sobre “Intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão”; e o lançamento do Projeto Mulheres do Café.

O evento será realizado às vésperas da colheita do café e da comercialização da safra deste ano, e visa promover o desenvolvimento da Região Vulcânica. O território compreende 12 municípios: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais; Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, no estado de São Paulo.

2° Encontro de prefeitos da Região Vulcânica

Ainda durante o seminário, no dia 11 de maio, às 15h30, o Sebrae Minas irá promover o 2° Encontro de Prefeitos e Lideranças da Região Vulcânica, com a participação de secretários municipais, vereadores e empresários para discutir o fortalecimento do território, em prol do desenvolvimento regional. O evento será conduzido pelo analista do Sebrae Minas Anderson Cabido, especialista em Desenvolvimento Econômico e Administração Pública, que irá tratar destes temas com foco na marca coletiva “Cafés da Região Vulcânica”, desenvolvida pelo Sebrae e lançada em 2020.

Outra discussão que será promovida é a importância da integração dos 12 municípios que formam a Região Vulcânica e o potencial da marca para o café e outros produtos produzidos no território, que poderão ser explorados no futuro. “É uma oportunidade para os produtores que vão iniciar suas colheita melhorarem aspectos como manejo, colheita, pós-colheita, e secagem, além de aprenderem sobre o mercado de café”, comenta o analista do Sebrae Minas Ivan Figueiredo.

A expectativa é que o 2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica reúna um público de 400 pessoas, durante os três dias. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Café da Região Vulcânica, Sebrae Minas, Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas, Emater e Prefeitura de Poços de Caldas.

Programação

Dia 10 de maio

7h30 – Recepção

8h – Abertura oficial

8h30 – Palestra “Cenários da cafeicultura”, com Julian Silva Carvalho – assessor técnico especial da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

10h30 – Painel “Região Vulcânica Terroir Único e as Conquistas do Selo da Marca Coletiva”, com Leandro Carlos Paiva (mediador), Bruna Silva – Bourbon Speialty Coffees e Roberto Polillo.

12h – Almoço

14h – Palestra “Liga das cervejarias vulcânicas”, com Marcelo Gonçalves.

15h – Palestra “Comunicação no Agro”, com kelly Stien.

16h – Palestra “Nespresso / Imaflora – ações de prevenção ao trabalho análogo à escravidão”, com Rhafael Martins Gonçalves – Nespresso.

17h – Encerramento

19h – Abertura do Seminário da Cafeicultura: intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão.

20h – Palestra “Arquitetura do Café”, com Dr. André Argollo.

Dia 11 de maio

8h – Recepção

8h30 – Apresentação “Projeto IG Cafés da Região Vulcânica”, com Prof Eli Toledo.

9h30 – Encontro das Associações e Cooperativas da Região Vulcânica.

11h – Lançamento do Projeto Mulheres do Café Bourbon Specialty Coffees / Região Vulcânica

12h – Almoço

14h – Apresentação do Projeto Blend Vulcânico SMC/Cooxupé.

Série de workshops simultâneos:

“Registro de Marcas”, com Luis Adriano Batista.

“Manejo de Plantas Indicadoras (daninhas)”, com Leonel Sátiro de Lima.

Certificação e Manejo Orgânico”, com Sérgio Pedini.

“Como vender com o Selo de Origem Região Vulcânica”, com Ulisses Oliveira.

“Programa Crescer”, Sicredi Uniestados.

15h30 – 2° Encontro de Prefeitos e Lideranças da Região Vulcânica.

17h – Encerramento

Seminário da cafeicultura: intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão

19h – Apresentação de trabalhos dos pesquisadores e alunos do IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas.

20h – Palestra com a jornalista Kelly Stein – Portal Coffea Podcast.

Dia 12 de maio

Circuito Mineiro de Cafeicultura – Emater

Dia de campo – Assodantas – Bairro Córrego d’Antas

8h30 – Estação 1- Calda Bordalesa – Denilson Cannavan Basso /Engenheiro Agrônomo da Emater.

9h20 – Estação 2- Água de Vidro- Protetor de plantas – Leonel sátiro de lima/Engenheiro Técnico Regional da Emater.

10h- Estação 3- Calda Viçosa – Luis Cláudio Nimtz Rodrigues/Engenheiro agrônomo Emater.

11h- Estação 4- Utilização de Bioinsumo – Ênes Pereira Barbosa/Engenheiro Agrônomo da Emater

14h- Palestra: “Experiência de Sucesso de Produção e Comercialização de Cafés através de cooperativismo/utilização – Ênes Pereira Barbosa- Engenheiro Agrônomo da Emater.

15h- Palestra: “Redução de Custo na Atividade Cafeeira” Leonel Sátiro de Lima – Engenheiro Agrônomo da Emater.

16h- Palestra: “Construção da Fertilidade no perfil do solo”, com Guilherme Faria.

16h15- Palestra: “Novas Tecnologias para cafeicultura” , com Tales Carrara.

16h30- Encerramento

Seminário da Cafeicultura: intersecções entre a geografia, meio ambiente e gestão

19h: Apresentação de trabalhos dos pesquisadores e alunos do IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas.

20h – Palestra com o Dr. Samuel Frederico – Geografia agrária e cafeicultura.

SERVIÇO

2° Seminário dos Cafés da Região Vulcânica

Dias: 10, 11 e 12 de maio

Local: IF Sul De Minas – Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas.

Inscrição gratuita: https://beta.sympla.com.br/evento/2-seminario-dos-cafes-da-regiao-vulcanica/1958044

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas