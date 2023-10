Programa de Tratamento de Feridas de Itajubá é referência e já reduziu em 50% o número de pacientes que necessitam de tratamento, seja nos postos ou à domicílio.

Foto: Prefeitura de Itajubá

Autoridades e especialistas da Saúde se reuniram no dia 9 de outubro, no Teatro Municipal, para o 1º Simpósio de Prevenção e Tratamento de Pacientes com feridas de Itajubá. A ação, realizada pela Prefeitura, através da Atual Administração, teve como objetivos apresentar os resultados e desafios da implantação do Protocolo Municipal de Tratamento de pessoas com feridas e capacitar os profissionais da área da saúde quanto ao manejo clínico relacionado aos pacientes com feridas.

O evento, que contou com a parceria da Convatec, Urgo e Coloplast, levantou discussões importantes, por meio de palestras e rodas de conversa, como a prevenção de lesões por pressão e manejo clínico e tecnologias na prevenção e combate à infecção.

Itajubá tem trabalhado para tornar-se referência no tratamento de pacientes com feridas. Um dos destaques no município é o “Programa de Tratamento de Feridas”, que, além de funcionar nas unidades de saúde, leva auxílio aos domicílios das pessoas que não podem comparecer aos postos de saúde e precisam ser tratados em casa.

Outro diferencial da ação é a modernidade das técnicas, instrumentos e medicamentos utilizados no atendimento aos pacientes. Tudo isso resultou na diminuição de 50% no número de pacientes que necessitam de tratamento, seja nos postos ou à domicílio.

O Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Dr. Nilo Baracho, ressaltou que a cidade continuará investindo esforços na melhoria contínua do tratamento de pacientes com feridas. “Este programa que se torna referência a outros município, evidenciando o avanço da saúde de Itajubá só é possível com a determinação e dedicação extrema dos profissionais da saúde da atenção primária, e neste caso reforço o empenho e dedicação da enfermeira Maiume Roana Ferreira de Carvalho”

Fonte: Prefeitura de Itajubá