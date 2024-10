1º Encontro Campos das Vertentes reúne cerca de 300 produtores de café

Com apoio do Sebrae Minas, foi apresentada a nova marca do território, que conquistou Indicação Geográfica em 2021

Foto: Sebrae Minas

Cerca de 300 produtores de café, especialistas e entusiastas do setor se reuniram em 26 de setembro, na Fazenda São Paulo, em Oliveira, para o 1º Encontro Campos das Vertentes. Por meio de palestras e painéis, a iniciativa orientou os cafeicultores sobre produtos de origem e o mercado de café especial. Durante as apresentações, também foram apresentadas soluções práticas para temas relacionados à rotina no campo, como cooperativismo, irrigação e sucessão familiar.

O Sebrae Minas foi um dos parceiros da ação e atua junto à Associação dos Cafeicultores do Campo das Vertentes (Acave), entidade que representa, controla e promove a região, na promoção e valorização do produto de Indicação Geográfica (IG), na modalidade Indicação de Procedência.Ainda no evento, a entidade apresentou a nova marca do Campo das Vertentes, que destaca a origem, a história e a identidade do café do Campo das Vertentes.

“Foi um encontro de pessoas, conhecimento, com muita troca de informações e experiências, trazendo o protagonismo de toda a cadeia produtiva do café para os produtores. O evento trouxe à tona o senso de pertencimento e de valorização da Indicação Geográfica, conectando os produtores à nossa região”, avalia a gestora da Acave, Carmen Lúcia Resende.

De acordo com a analista do Sebrae Minas Glaucya Vale, o 1º Encontro Campos das Vertentes incentivou, ainda mais, a união pelo desenvolvimento coletivo da região. “Eventos como este são fundamentais para a troca de experiências e o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. A união dos produtores é essencial para enfrentar os desafios do setor e garantir a competitividade no mercado global”, diz.

Sobre o Campo das Vertentes

A histórica região chamada de Campo das Vertentes está localizada em uma área que abrange parte do Sul, Zona da Mata e Centro-Oeste mineiro e conserva valores legítimos da cultura local. Composto por 17 municípios – Bom Sucesso, Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Conceição da Barra de Minas, Ibituruna, Nazareno, Oliveira, Perdões, Ritápolis, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula, São João del-Rei, São Tiago e Santana do Jacaré – o território abriga a Estrada Real, maior rota turística do Brasil.

A chancela de Indicação Geográfica (IG) foi conquistada em 2021 e, além de comprovar que o café é produzido nesta região do estado, garante o desenvolvimento territorial, a origem, a identidade e a qualidade do produto vendido.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas