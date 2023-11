1º Encontro Café com Inovação na UFLA fortalece parcerias para o futuro da cafeicultura

O objetivo é que os produtores conheçam a UFLA, uma instituição de ensino extremamente respeitada, que tem muito a oferecer para toda a sociedade da região, que tem como base a produção cafeeira

Foto: UFLA

O Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal de Lavras (Ictin/UFLA), em São Sebastião do Paraíso, sediou o 1º Encontro Café com Inovação, na noite desta terça-feira (31). O evento foi organizado pelo Núcleo de Inovação e Tecnologia de São Sebastião do Paraíso (NiteSSP), com a participação do grupo Sudoeste de Minas e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG). O Café com Inovação reuniu membros da comunidade acadêmica e produtores rurais de toda a região com foco na produção de café. O encontro teve como propósito conectar profissionais e entusiastas da agricultura, conhecer as inovações que estão transformando o setor cafeeiro e explorar as perspectivas para o futuro da cafeicultura na região sudoeste de Minas Gerais, com o apoio da UFLA.

Segundo a professora Geandra Queiroz, uma das organizadoras do evento, o objetivo principal é apresentar a Região Sudoeste, assim como o NiteSSP e suas contribuições para pesquisas e trabalhos na área de inovação e tecnologia, visando beneficiar os produtores e a cadeia de café da região. “Além disso, o evento tem o objetivo de promover um diálogo construtivo entre os produtores de café e a comunidade acadêmica, estimulando o networking e oferecendo oportunidade para que os produtores conheçam melhor a região e a universidade. É fundamental estabelecer essa conexão entre os diversos atores da sociedade, fortalecendo não apenas a produção de café, mas também o desenvolvimento de todos os setores empresariais na região sudoeste”, ressaltou.

Durante o evento, a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas (Sudoeste de Minas) apresentou sua entidade e explicou como ela atua apoiando e trazendo inovação para a produção de agricultores de toda a região. A Emater falou sobre o programa Certifica Minas, que tem como finalidade garantir a qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais produzidos no Estado, bem como a sustentabilidade de seus sistemas de produção, proporcionando a esses produtos uma maior competitividade e favorecendo sua inserção nos mercados nacional e internacional.

Além disso, o gerente regional da Emater, Marcelo Bomfim, também destacou a importância da criação de um projeto em parceria com a UFLA Paraíso, visando medir o impacto que a assistência técnica tem junto aos produtores. “Acreditamos que o câmpus local da UFLA, por ser um instituto tecnológico, poderá ser um grande parceiro para o desenvolvimento de sistemas para poderemos transformar dados em informações precisas e levar inovação para os trabalhos locais. O objetivo é que os produtores conheçam a UFLA, uma instituição de ensino extremamente respeitada, que tem muito a oferecer para toda a sociedade da região, que tem como base a produção cafeeira”, enfatizou.

Para destacar como a tecnologia pode ser uma grande aliada da agricultura, o NiteSSP apresentou uma palestra sobre agricultura 4.0, com foco nas contribuições que a inovação e a tecnologia podem trazer para o desenvolvimento do setor.

“Acreditamos que a proposta do encontro, que era conectar profissionais e entusiastas da agricultura, conhecer as inovações que estão transformando o setor cafeeiro e explorar as perspectivas para o futuro da cafeicultura, foi alcançada com sucesso. O evento permitiu apresentar o que fazemos em termos de pesquisa e extensão, bem como a nossa estrutura para a comunidade. Esse é o nosso propósito de promover encontros entre todas as entidades, para que elas conversem e saibam o que cada uma faz para colaborar com o desenvolvimento regional”, finalizou Geandra.

