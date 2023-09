1º dia de Festival Cultural Machado 142 anos

O Festival Cultural Machado 142 anos será uma celebração memorável, unindo a comunidade em torno da cultura e da música.

Foto: Prefeitura de Machado

O Festival Cultural Machado 142 anos foi um sucesso absoluto! Na véspera do feriado municipal, a Praça São Benedito esteve repleta de energia e entusiasmo, com uma noite incrível que ficará para sempre na memória.

O evento iniciou-se com o Padre Antônio Maria que encantou a todos com um show emocionante com uma chuva de bênçãos. Em seguida, a Banda Voejjo agitou a multidão com seu talento.

E a Virada de Aniversário da cidade, à meia-noite e meia, foi um momento mágico durante o show do Xande de Pilares, que encantou o público com sua voz envolvente e carisma contagiante e músicas que exalam alegria, tornando a celebração do aniversário de Machado ainda mais especial. Foi um momento de união e emoção, onde todos juntos saudaram o novo ano da cidade com alegria e gratidão.

Após, o público cantou e dançou ao som do sertanejo com a dupla local, João Paulo e Alecsandro. A festa continuou com a discotecagem envolvente do DJ Brown.

O evento oferecerá mais de 20 horas de programação distribuídas em 2 dias de festa gratuita. Com shows de artistas locais, regionais e nacionais em dois palcos, o Festival Cultural abrange diversos gêneros musicais, desde pagode até sertanejo, do pop-rock ao rock clássico. A praça de alimentação também está recheada de delícias preparadas por comerciantes locais de Machado.

A segurança é uma prioridade, com a presença de brigadistas, 20 câmeras de monitoramento e revista na entrada.

Fonte: Prefeitura de Machado