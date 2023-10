1º Acolhimento das Famílias no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo em Lavras

Haverá uma palestra com a psiquiatra infantil, Dra. Ana Sophia Torres de Oliveira, e uma exposição de trabalhos.

Foto: Prefeitura de Lavras

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo, criado pela Prefeitura de Lavras, vai promover nesta sexta-feira, dia 6, o 1º Acolhimento das Famílias, reconhecendo que a família é fundamental para o bem-estar das pessoas com deficiência e autismo. A programação contará com apresentação dos profissionais e das atividades realizadas no Centro. Haverá uma palestra com a psiquiatra infantil, Dra. Ana Sophia Torres de Oliveira, e uma exposição de trabalhos.

A organização do evento informa que irá disponibilizar o transporte para os responsáveis. Portanto, a presença deve ser confirmada, pelo telefone: (35) 3826-1534 até às 16h do dia 05/10.

Histórico

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo – Mariana Silva Mrad, inaugurado em maio deste ano é uma conquista importante para a cidade de Lavras, sendo o primeiro centro especializado do Sul de Minas e o segundo em todo o estado de Minas Gerais. Sua inauguração foi um importante passo na inclusão de pessoas com deficiência e autismo na região.

A equipe que trabalha no Centro é composta por profissionais altamente qualificados e preparados, capazes de oferecer um atendimento adequado e personalizado. Além dos serviços de saúde, o Centro também disponibiliza espaços dedicados a atendimentos personalizados. Que incluem uma sala de vacinação, que permite a realização de imunizações de forma segura e adequada, uma sala de integração sensorial, que fornece estímulos sensoriais controlados para auxiliar no desenvolvimento e bem-estar das pessoas atendidas, e oficinas de vivência, que atividades lúdicas e educativas. A presença de uma sala de libras é um reflexo do compromisso do Centro com a inclusão e acessibilidade.

O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e Autismo – Mariana Silva Mrad é um marco para a cidade de Lavras e para todo o Sul de Minas, transformando Lavras em um lugar mais inclusivo para todos os seus cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Lavras