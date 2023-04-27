 1ª Edição do “Prêmio Antônio Carlos Pereira” de destaques esportivos acontece nesta sexta-feira (28), em Poços

O evento acontecerá na Gorillaz Cervejaria, às 19h, para convidados.
Foto: Prefeitura de Poços de Caldas
A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Liga Poços-Caldense de Futebol, realiza nesta sexta-feira (28), a solenidade de entrega do Prêmio Antônio Carlos Pereira, cuja finalidade é enaltecer os nomes de destaque esportivos da cidade.
Em sua primeira edição, o Prêmio que leva o nome do ex-vereador, radialista esportivo, ex-secretário de esportes, Antônio Carlos Pereira, será concedido a 56 personalidades esportivas da cidade. O evento acontecerá na Gorillaz Cervejaria, às 19h, para convidados.
O secretário municipal de esportes, Fernando Henrique dos Santos, explica que o objetivo do prêmio é enaltecer aqueles que lutaram e lutam pelo esporte na cidade e além de ser uma homenagem a um grande nome que sempre incentivou o esporte na cidade.”
CONFIRA A LISTA DOS MELHORES DO ANO DE 2022:
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA COPA NECO FELIPE SOUZA OZIAS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ESCOLINHA DE FUTEBOL ANTONIO MORAIS (NEKO)
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ESCOLINHA DE FUTEBOL ADAUTO VIANA BASTOS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FUTSAL FEMININO MELISSA CRUZ DE PAULA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA MASTER 40 LPF FABIO ROGÉRIO VIEIRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA AMADOR PAULO SERGIO ROSA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA AMADOR 1º CLÁUDIO JOSÉ PASSOS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA AMADOR 2º DIEGO CESAR BARZAGLI
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA OLIMTRA A LUCIANO DE SOUZA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA OLIMTRA B AILTON LOPES JUNIOR
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA OLIMTRA C PAULO ROBERTO SALES JÚNIOR
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CAPOEIRA ANTÔNIO CARLOS SENA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BASQUETE MASCULINO ENZO CÂNDIDO MARTINS E SILVA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BASQUETE FEMININO ROBERTA PORTA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA HANDEBOL MASCULINO CLAUDEMIR ROCHA DE OLIVEIRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA HANDEBOL FEMININO KAYLANNE DA CONCEIÇÃO CAMPOS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA VÔLEI MASCULINO PAULO TOGNI
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA VÔLEI FEMININO LIVIA FIRMINO COLOMBO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ATLETISMO MASCULINO ANDERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ATLETISMO FEMININO RAFAELA CRISTIANE MACIEL DE SOUZA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA JUDÔ MASCULINO IRINEU SOARES JUNIOR
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA JUDÔ FEMININO GEOVANA DOMINGUES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA JIU JITSU MASCULINO LEONARDO DE BARROS VILELA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA JIU JITSU FEMININO ANA BEATRIZ DOS SANTOS DA SILVA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA PARALÍMPICO MASCULINO LUCAS JÚNIO REIS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA PARALÍMPICO FEMININO MONICA DE CASSIA XAVIER
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FISICULTURISMO FERNANDO DA SILVA PACHECO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GINÁSTICA RÍTMICA MALU FIGUEIRA STANO PISANI
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NATAÇÃO BÁRBARA APARECIDA COLANGELO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CRICKET ROBERTA MORRETI AVERY
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BMX BRUNO ANDRADE COGO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BOCHA PAULO RIBEIRO DA SILVA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CICLISMO SABRINA GIMENES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BIKE TRIAL DIEGO MAGNO PELLA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA SKATE NINA DIAS DE OLIVEIRA SERRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA GLIDER MARCELLA UCHOA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA TRIATHLON LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA KART VICTOR MIGUEL BARBOSA MARQUES BIANCO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ACADEMIA LEONARDO REGIS LETIERI
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA ARBITRAGEM MARCOS GABRIEL MORAES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA PROFESSOR POÇOS ATIVA MASCULINO ANTÔNIO DE MOURA NETO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA PROFESSOR POÇOS ATIVA FEMININO PRISCILA MARIA DE SOUZA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA PROFESSOR DESTAQUE SMEL ELAINE APARECIDA FERREIRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CANOAGEM MASCULINO RAFAEL ALEXANDRE HALPHEN
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CANOAGEM FEMININO CRISTIANE VIANA STEIGER
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA RODEIO MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA HIPISMO ELIZA SILVA BARRETO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA BEACH TENNIS GUILHERME RODRIGUES DEL SARTO
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA XCO JOSE GABRIEL
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA TÉNIS DE MESA GABRIELA SANCINETTI RODRIGUES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA CROSSFIT FÁBIO DECHICHI GONÇALVES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA FUNCIONÁRIO DESTAQUE SMEL MARGARETH STANO
SPEED LUIS PAULO SANTOS
TIRO PRATICO MURILO MORAES
PRÊMIO ANTÔNIO CARLOS PEREIRA COPA LÁZARO ALVISI JUNIO APARECIDO PEREIRA
Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas