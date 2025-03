18ª Feira Cocatrel de Negócios oferece oportunidades aos produtores rurais

Fecon 2025 será de 25 a 27 de março, das 8h às 17h, no Espaço Cocatrel, ao lado da Loja Agropecuária Cocatrel em Três Pontas

Foto: Cocatrel / Divulgação

Em sua 18ª edição, a Fecon – Feira Cocatrel de Negócios acontecerá entre os dias 25 e 27 de março, no Espaço Cocatrel, ao lado da Loja Agropecuária da cooperativa, em Três Pontas. O evento, com entrada gratuita, contará com uma estrutura moderna e pela primeira vez, será 100% coberta.

Fecon 2025

A feira, reconhecida por proporcionar as melhores condições de negócios aos cooperados, contará com mais de 50 estandes de parceiros comerciais, além da presença de uma equipe especializada da Cocatrel, com agrônomos e técnicos prontos para orientar os produtores em suas compras. Durante o evento, os visitantes também terão acesso a serviços como a atualização de cadastros para concorrer a vale-compras nas lojas e cafeterias, compra de maquinários e implementos com condições especiais, acesso a estandes de bancos com as melhores taxas de financiamento, concessionárias de veículos e muito mais.

A estrutura da Fecon 2025 oferece um ambiente preparado para receber cooperados e produtores rurais, com uma área 100% coberta e espaço de alimentação com food trucks. Além disso, a feira será uma excelente oportunidade para conhecer as principais novidades do setor, bem como realizar compras de fertilizantes, defensivos, maquinários e implementos com condições diferenciadas.

Condições facilitadas

Para garantir que todos os cooperados tenham acesso às vantagens oferecidas pela Fecon, o evento contará com condições especiais de pagamento. Entre as modalidades disponíveis, estão o pagamento à vista e a opção barter, permitindo a troca por produtos como café, milho ou soja.

A Fecon reforça o compromisso da Cocatrel em oferecer um ambiente favorável para negociações, troca de experiências e fortalecimento da relação entre cooperados e fornecedores.

Produtores rurais e parceiros do agronegócio, não percam essa oportunidade de realizar grandes negócios e conhecer as principais inovações do setor. Marque na agenda e participe da 18ª Feira Cocatrel de Negócios!

Fonte: Cocatrel