13º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira abrirá a programação da Expocafé 2024

Foto: Reprodução / ExpoCafé

Na próxima semana, de 4 a 6 de junho, será realizada a Expocafé – tradicional feira da cafeicultura, organizada pela Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas (Cocatrel) em parceria com a Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Prefeitura Municipal de Três Pontas. A parceria da UFLA está na gênese da Expocafé, desde sua criação em 1998, e permanece com o objetivo de fortalecer a a colaboração entre a academia e o setor produtivo, impulsionando a inovação, a sustentabilidade e a qualidade na cafeicultura. Abertura terá o 13º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira.

No estande da UFLA, o público poderá conhecer as atividades dos núcleos de estudo e empresas juniores que têm o café como temática, tomar um café especial e consultar as publicações da Editora UFLA. E, o mais importante, encontrar referências em café, membros da comunidade acadêmica, para o compartilhamento de informações e atualizações sobre as pesquisas e avanços do setor.

13º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira

Logo após a cerimônia de abertura da Expocafé, a programação terá início com o 13º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira, que em sua 13ª edição terá como tema central “A reduzida disponibilidade de trabalhadores rurais e os recursos da mecanização”. O simpósio, organizado pelo professor Fábio Moreira da Silva, da Escola de Engenharias (EENG/UFLA), abordará as evoluções e desafios da mecanização na cafeicultura, bem como as perspectivas futuras para o setor. O professor fará a palestra de abertura, apresentando um resgate da evolução da mecanização da cafeicultura em 25 anos da Expocafé. Confira a programação completa das palestras neste link

Carbono neutro

A Expocafé 2024 conquistou o selo Meu Carbono Neutro, selo de verificação e neutralização de carbono que destaca o compromisso da feira com a preservação ambiental e a construção de um futuro mais sustentável. Esta iniciativa, auditada segundo rigorosos padrões de sustentabilidade, estabelece parcerias para implementar práticas de agricultura regenerativa e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

História

A Expocafé nasceu em 1998, em um evento organizado pela UFLA, Cocatrel, Prefeitura de Três Pontas e Epamig. A proposta era disseminar tecnologias acessíveis e de aplicação imediata aos cafeicultores da região. A primeira edição, realizada na Fazenda São Sebastião, do cafeicultor “Deca” Miranda, foi um marco, superando expectativas e estabelecendo-se como um dos principais eventos tecnológicos do agronegócio café no País. Mais do que uma vitrine de tecnologias, o evento se tornou um espaço de troca de informações, conhecimento e relacionamento para os produtores.

Fonte: UFLA