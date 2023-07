13ª Edição do Encontro de Veículos Antigos, em Lavras, mergulha no passado da brasilidade

O encontro reuniu mais de 250 colecionadores da cidade, região e Minas Gerais.

Foto: Prefeitura de Lavras

O brasileiro tem paixão por carros. Quem visitou a 13ª Edição do Encontro de Veículos Antigos de Lavras, evento que aconteceu no fim de semana, na Praça Doutor Augusto Silva, pode reparar os olhares curiosos e interessados dos visitantes diante de cada veículo exposto.

Promovido pelo Clube dos Veículos Antigos de Lavras (CVAL) com apoio do Governo Municipal, o encontro reuniu mais de 250 colecionadores da cidade, região e Minas Gerais. Houve shows, venda de comidas e bebidas, e produtos colecionáveis.

“Nós queremos agradecer ao Governo Municipal, os patrocinadores e todas as pessoas que aqui estiveram para prestigiar essa festa familiar. A praça está bonita e tudo muito organizado. Ano que vem estamos aí de novo”, avaliou o organizador do encontro, Paulo Henrique Ludgero, ao comentar o saldo do evento.

Wesley Sérgio de Souza foi um dos colecionadores de carros antigos que fizeram questão de marcar presença na 13ª Edição do Encontro de Carros Antigos. Ele exibiu um furgão modelo Ford de 1951, juntamente com outros veículos, inteiramente restaurados, vindos de Belo Horizonte.

“Esse tipo de evento ajuda a recuperarmos a memória do nosso passado. Isso é muito relevante para a cultura de uma cidade, de um país. Isso traz alegria para as pessoas’”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lavras