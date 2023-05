13° Conferência Municipal de Assistência Social discute a Reconstrução do SUAS

Após a cerimônia de abertura, foram realizadas apresentações culturais com participação de projetos sociais desenvolvidos no Lar Fabiano de Cristo.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A 13° Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada nesta quinta-feira, 25/05, no CRAS II, e reuniu toda a comunidade, autoridades, usuários do serviço voltado à assistência social e profissionais da área para discutir o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Após a cerimônia de abertura, foram realizadas apresentações culturais com participação de projetos sociais desenvolvidos no Lar Fabiano de Cristo. Em seguida, a palestra da assistente social, especialista em Projetos Sociais e em Gestão Pública, Jaqueline Aparecida Silva de Abreu, conduziu os trabalhos com uma palestra para elucidar os assuntos que nortearam cada eixo de discussão.

À tarde, cada grupo refletiu sobre os temas: financiamento; controle social; articulação entre segmentos; serviços, programas e projetos; e benefício e transferência de renda.

O evento faz parte da Conferência Nacional de Assistência Social que mobiliza todo o país na discussão de assuntos que possam avaliar e propor ações que melhorem o serviço prestado à comunidade. Os participantes discutiram os eixos temáticos e formataram propostas e sugestões que serão discutidas nas etapas regionais.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, agradece todo o empenho do Conselho Municipal de Assistência Social e a participação de todos que tornaram as reflexões mais produtivas visando à melhoria da política de assistência social em nosso município.

Fonte: Prefeitura de Três Corações