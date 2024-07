12º Festival Gastronômico e Cultural de Carrancas vai até domingo

Evento começou na quarta-feira (17) e vai até dia 21 de julho, com atividades para pequenos empreendedores do setor de alimentação for a do lar

Foto: Agência Sebrae

A cidade de Carrancas, no Sul do estado, está recebendo a 12ª edição do Festival Gastronômico e Cultural, desde a última quarta-feira, 17, até este domingo, dia 21 de julho, na Praça Manoel Moreira. A iniciativa tem o objetivo de fomentar o turismo gastronômico da região. A ação é realizada por meio de parceria entre Sebrae Minas, Prefeitura Municipal e Associação Carranquense de Empreendedores do Turismo (Acetur).

Os pequenos negócios participantes do Festival integram o Prepara Gastronomia, programa do Sebrae Minas desenvolvido para capacitar e melhorar a competitividade de micro e pequenas empresas de alimentação for a do lar. Além de orientações na elaboração dos cardápios, os empreendedores receberam consultorias sobre atendimento, gestão e participação em grandes eventos.

O público que passar pelo Festival Gastronômico e Cultural de Carrancas terá a oportunidade de experimentar diversos alimentos típicos e assistir chefs de cozinha elaborando pratos ao vivo, no Espaço Cozinha Show, com aulas gratuitas. No sábado (20/7), o chef Sérgio Viggiano vai preparar a Galinha Cremosa – prato feito com caldo de creme de milho verde e requeijão, coxinha de galinha e espinafre. Já no domingo (21/7), o chef Afonso Bicalho cozinhará a Pasta à Mineiridade – massa curta ao molho de espumante e creme de leite com linguiça artesanal defumada, cogumelos frescos e taioba rasgada. Mais informações nesse link.

“O Festival une a cultura e a gastronomia mineira, fomentando a geração de renda e a promoção do turismo local. Por isso, é uma excelente oportunidade para criar novos negócios e aumentar a visibilidade dos pequenos empresários da região”, avalia a analista do Sebrae Minas Glaucya Vale.

Fonte: Luciana Trindade / Sebrae Minas