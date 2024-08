10ª Rodada de Negócios Coopercam irá oferecer insumos e maquinários agrícolas com preços especiais

Vale lembrar que Campos Gerais, onde fica localizado a sede da Coopercam, é o maior produtor de café do Sul de Minas.

Foto: Coopercam / Divulgação

A colheita de café safra 2024 já está próxima do fim. O momento, portanto, exige dos produtores cuidados com os tratos culturais para os bons resultados da safra seguinte. Para auxiliar seus cooperados nesse processo essencial para a produtividade e rentabilidade da lavoura, a Coopercam irá oferecer a Rodada de Negócios 2024.

O evento, que será realizado nos 28 e 29 de agosto, na sede da cooperativa em Campos Gerais, irá oferecer aos associados insumos e maquinários agrícolas com os melhores preços e condições de pagamento. Para isso, a Coopercam fechou parcerias com os principais fornecedores do setor agro.

O gerente comercial da cooperativa, Ronaldo Oliveira, ressalta que grandes empresas irão participar da Rodada de Negócios 2024. “Iremos oferecer aos nossos cooperados excelentes produtos e ótimas condições comerciais, pois nosso foco é oferecer o que há de melhor no mercado para que nossos associados possam, cada vez mais, produzir com rentabilidade e qualidade”.

Campos Gerais: maior produtor de café do Sul de Minas

Vale lembrar que Campos Gerais, onde fica localizado a sede da Coopercam, é o maior produtor de café do Sul de Minas. De acordo com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Campos Gerais possui 16 mil ha de lavoura de café que, este ano, devem produzir pouco mais de 416 mil sacas, o que dá uma produtividade de 1.562 kg/ha. Para a Coopercam, esse título é um mérito a ser comemorado por toda a comunidade, já que a cooperativa participa da vida cafeeira do munícipio há mais de 40 anos.

Fonte: Sakey Comunicação