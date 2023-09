10ª Festa do Pastel de Milho de Itajubá acontece de 8 a 10 de setembro no Parque da Cidade

Banda de forró “Falamansa” se apresentará no sábado, dia 9, às 21 horas

Foto: Prefeitura de Itajubá / Divulgação

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, a Prefeitura de Itajubá, com o apoio do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico e Artístico de Itajubá (CODPHAI), realizará no Parque da Cidade a “10ª Festa do Pastel de Milho”. Além do tradicional quitute itajubense, o evento terá muita música com shows gratuitos de artistas do município e da banda de forró universitário “Falamansa”.

Liderada pelo vocalista Tato, a banda “Falamansa” se apresentará no sábado, dia 9, às 21 horas, trazendo ao palco hits como “Rindo à toa”, “Xote da alegria”, “Xote dos milagres”, “Oh! chuva”, entre outros.

O evento faz parte do Projeto “Vem Pra Itajubá”, uma iniciativa da Atual Administração para promover o lazer, a cultura e o turismo do município, estimulando as atividades econômicas como a rede de hotéis, bares e restaurantes, entre outros comércios que se beneficiam direta e indiretamente da movimentação turística.

PASTEL DE MILHO

Presença constante nas cozinhas, quermesses e festas juninas de Itajubá, o pastel de milho tem como principal ingrediente o fubá, que dá a cor e crocância características do produto. Os recheios podem variar, embora o mais tradicional seja o de carne moída com batata.

Na “10ª Festa do Pastel de Milho”, a venda dos quitutes será feita por entidades sem fins lucrativos, filantrópicas e/ou religiosas da cidade, através de um Acordo de Cooperação com a Prefeitura, onde toda a renda será das próprias instituições participantes – uma iniciativa da Atual Administração para contribuir com a manutenção do funcionamento das entidades.

O pastel de milho é um bem imaterial tombado pelo Decreto nº 4283/2010.

Fonte: Prefeitura de Itajubá