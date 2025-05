10ª Conferência de Saúde promove reflexões em Três Corações

Duas palestras abriram espaço para debates importantes e contribuíram significativamente para o enriquecimento dos temas discutidos ao longo da Conferência.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na noite da última quinta-feira, 25 de abril, a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Três Corações foi aberta com duas palestras que proporcionaram importantes reflexões sobre os desafios e possibilidades do Sistema Único de Saúde (SUS), além de destacar a saúde do trabalhador como um direito humano fundamental.

O evento, realizado na Associação Médica de Três Corações, foi promovido pela Prefeitura de Três Corações por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), e reuniu gestores, profissionais da área e representantes da sociedade civil.

A primeira palestra da noite foi ministrada pelo médico infectologista Dr. Luiz Carlos Coelho, com o tema “Como tornar o SUS ideal”. Com uma abordagem baseada na Medicina do Estilo de Vida, o palestrante destacou a importância de um sistema de saúde centrado na prevenção, na promoção da saúde e no bem-estar das pessoas. O médico defendeu a adoção de medidas para um SUS mais resolutivo, humano e eficiente.

Em seguida, o Dr. Carlos Dumas, especialista em psiquiatria e professor da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), conduziu a palestra “A saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano”. O médico abordou os impactos das condições de trabalho na saúde física e mental dos trabalhadores, ressaltando a necessidade de políticas públicas que assegurem ambientes laborais seguros, saudáveis e acolhedores.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), reforça o compromisso com a construção coletiva de políticas públicas que garantam o acesso à saúde de qualidade, com participação popular e foco na dignidade humana.

Fonte: Prefeitura de Três Corações