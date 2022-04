Acidente entre Kombi e carro deixa oito feridos, em Carmo de Minas

Condutores e os seis passageiros da Kombi foram socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar Rodoviária.

Após um acidente envolvendo uma Kombi e um carro nesta segunda-feira (25), oito pessoas ficaram feridas em Carmo de Minas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os veículos bateram de frente na altura do km 16.

Conforme os militares, ao chegarem no local da ocorrência não foram encontrados nenhum dos motoristas ou os passageiros. Os condutores e os seis ocupantes da Kombi foram socorridos pelo Samu e Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram encaminhadas para a UPA e o Hospital São Sebastião no município de São Lourenço, todos com ferimentos leves. O motorista da Kombi não foi encontrado.

Ainda de acordo com a PMR, a Kombi fazia transporte irregular de passageiros. Após a liberação do local, os veículos foram encaminhados para um pátio credenciado.

*Com informações G1 Sul de Minas