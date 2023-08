Varginha: uma cidade cada vez mais segura

Em 2023, a cidade de Varginha tem apresentado um índice de 1,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.

Foto: CSul

Embora na última quarta-feira, em Varginha, tenha ocorrido a morte de um homem, provocada por um outro homem, acontecida após um desentendimento que ainda está sendo apurado, o suspeito do delito foi preso em flagrante e apresentado pela PM a justiça, caso que nos deixa triste, contudo não podemos deixar de anotar a grande redução no número de homicídios que a cidade de Varginha tem apresentado nos últimos anos, em especial neste ano de 2023.

Em 2023, a cidade de Varginha tem apresentado um índice de 1,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. A cidade de Varginha, segundo IBGE, conta hoje com uma população de aproximada de 137 mil habitantes e neste ano tivemos o registro de dois homicídios consumados, ou seja, em números absolutos existe uma redução de 60% destes crimes, se comparado com o mesmo período de 2022, onde ocorreram cinco homicídios.

Não é por acaso que o estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, última atualização, após analisados 310 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes; manteve a cidade de Varginha em 16º no ranking, das cidades mais seguras do Brasil, sendo a segunda cidade mais segura de Minas.

É notório que, se nossos números de 2023, se mantiverem em prospecto semelhante aos já apresentados até agosto, em projeção até o fim do ano, poderemos com certeza figurar entra as 10 cidades mais seguras do Brasil, e quem sabe a mais segura do Estado de Minas Gerais. Por isso a PMMG por meio do 24º BPM trabalha de forma técnica, profissional e incansável, diuturnamente, em um compromisso constante com segurança, em prol da obtenção números cada vez mais favoráveis à sua população.

Fonte: PMMG