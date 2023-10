Vândalos furtam luminárias da Quadra do bairro São Geraldo

Foram furtadas 5 luminárias de 200 W na quadra do Bairro São Geraldo, onde dezenas de crianças já estavam praticando esportes diariamente no período noturno.

Foto: Prefeitura de Varginha

Na mesma semana em que foram concluídas a iluminação de 15 quadras poliesportivas na cidade, depois de muitos anos sem o benefício, com alto padrão de qualidade de material e luminosidade eficiente, aumentando a segurança desses espaços públicos, foram furtadas essa semana 5 luminárias de 200 W na quadra do Bairro São Geraldo, onde dezenas de crianças já estavam praticando esportes diariamente no período noturno.

Um prejuízo para os cofres públicos, além da frustração de ver um projeto executado com tanto carinho, em atenção a um pedido da comunidade, ser destruído, disse o prefeito Vérdi Melo.

“É lamentável que essas pessoas destruam o patrimônio. Mais grave ainda são os receptadores que adquirem o material furtado para revenderem ou até mesmo desmancharem a fim de reutilizar peças. Por isso pedimos a população que nos ajudem a identificar os responsáveis por esses atos, bem como aqueles que revendem”, pediu o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Varginha