Trote ao CISSUL/SAMU é investigado por delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança

Os trotes além de ser crime, pode prejudicar todos nós cidadãos .

Foto: CSul

O CISSUL/SAMU solicitou investigação do trote que mobilizou o deslocamento do Helicóptero Arcanjo e Unidade Suporte Básico (USB) de Boa Esperança/MG.

No início de agosto o Helicóptero Arcanjo foi acionado para socorrer “uma mulher grávida, com uma criança de colo, que teriam se jogado da ponte em Boa Esperança”. O CISSUL/SAMU constatou que não havia a situação quando chegou no local.

Na ocasião, os socorristas perguntaram sobre o caso com pessoas no local, que relataram não ter presenciado o acontecido, e também fizeram contato com a solicitante, para o número que acionou o socorro, sem qualquer retorno. O caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança.

A suspeita foi conduzida a delegacia recentemente e o caso segue em andamento.

Nesta semana o Delegado, Dr. Alexandre Boaventura Diniz, se pronunciou sobre o caso (vídeo em anexo).

O Secretário Executivo do CISSUL/SAMU, Filipe Augusto Batista Souza, ressalta que trote a serviços de emergência é crime previsto pelo artigo 265 do Código Penal Brasileiro. O infrator pode pegar de um a cinco anos de prisão. E deixa um valioso recado: ‘’Seja parceiro da vida. Diga não ao trote.”

Fonte: CISSUL/SAMU