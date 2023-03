Três Pontas: Em meio à operação, PM apreende drogas e menor

As equipes policiais abordaram o menor infrator de 17 anos, que à princípio, negou os fatos.

Foto: Assessoria de comunicação do 24° BPM

Durante Operação Crime Zero Ano 2, nessa quinta-feira (16/03), a Polícia Militar recebeu informação de um militar de folga, de que indivíduo, já conhecido no meio policial, havia chegado em casa com drogas.

No local, Rua Rolando Girardelli, bairro Vila Marília às 17h20min, as equipes policiais abordaram o menor infrator de 17 anos, que à princípio, negou os fatos. A mãe dele autorizou a entrada na casa e após buscas, foi localizada numa almofada, uma sacola contendo 75 pinos e 25 sachês de cocaína. O menor assumiu a propriedade e que vende a droga ilícita.

Ele foi apreendido juntamente com a droga e acompanhado de sua mãe, permaneceu à disposição da justiça.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM