Três Corações: preso suspeito de execução próximo ao Mercado Municipal

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quinta-feira (2/5), cumpriu mandado de prisão contra um investigado, de 24 anos, suspeito de matar outro homem, da mesma idade, em Três Corações, Sul do estado. O crime ocorreu no último dia 5 de abril, na entrada dos fundos do Mercado Municipal, região central da cidade.

No dia dos fatos, a vítima e um amigo foram surpreendidos quando um indivíduo passou observando os dois e, depois de questionar o que eles estariam olhando, já perto de sua motocicleta, teria sacado um revólver e disparado pelo menos três vezes contra a dupla. Um deles conseguiu correr para dentro do mercado, enquanto o outro foi atingido na cabeça.

Imediatamente após o crime, a equipe de investigação de homicídios da PCMG em Três Corações iniciou o trabalho de apuração, com coleta de informações e análise de imagens do suspeito nas imediações. A Polícia Civil, então, representou à Justiça pelo mandado de prisão do investigado, que exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: PCMG