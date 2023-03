Tiroteio no Sion, em Varginha, resulta em prisão de suspeitos

Foto: Assessoria de comunicação do 24° BPM

Nesta quarta-feira (1°), a Polícia Militar foi acionada na Rua Independência, bairro Nossa Senhora Aparecida, onde segundo informações, indivíduos teriam disparado em via pública. Testemunhas disseram que, dois homens chegaram na rua gritando que queriam encontrar um indivíduo já conhecido no meio policial, com arma em punho e bem agitados.

Eles entraram em uma casa e gritos puderam ser ouvidos, logo após os suspeitos fugiram sentido bairro Sion e a vítima saiu pelos fundos da casa. Ele informou que, os suspeitos são moradores do bairro Sion e que não sabe o motivo da ameaça.

Os suspeitos foram avistados no cruzamento das ruas José Nogueira Tavares e João Ponciano Pinto, no Sion, e tentaram fugir, porém foram alcançados e com um deles foram localizados uma arma de fogo calibre 32, carregador com três munições intactas, além de um aparelho celular.

A arma de fogo foi apreendida e os suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Fonte: Assessoria de comunicação do 24° BPM