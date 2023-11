Tentativa de ultrapassagem resulta em acidente na MGC 491

Segundo o próprio condutor do veículo, o mesmo perdeu o controle do carro colidindo com as duas carretas.

Foto: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Varginha na manhã última quinta-feira (02), foi acionado através do 193, para atender um acidente automobilístico na MGC 491, próximo a empresa Wallita.

No local encontrava se uma vítima do sexo masculino, com 58 anos de idade, condutor do automóvel, estava sozinho, com ferimentos na face e um trauma de tórax leve. A vítima foi socorrida pelo SAMU e Bombeiros e conduzida ao Hospital Bom Pastor. Os condutores das carretas não se feriram.

Segundo o próprio condutor do veículo, o mesmo perdeu o controle do carro colidindo com as duas carretas. A PMMG é a Polícia Civil foram acionados.