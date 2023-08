Suspeitos são presos e drogas apreendidas durante cumprimento de mandado judicial em Varginha

O material foi apreendido e ambos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante do alvo do mandado judicial foi ratificado.

Foto: PMMG

Em Varginha, na tarde dessa quinta-feira (17/08), a Polícia Militar cumprindo mandado de busca e apreensão, se deslocou à Rua José Gonçalves de Almeida, bairro Cruzeiro do Sul, onde os moradores foram abordados no interior da casa, estando presentes o alvo do referido documento, de 18 anos e sua mãe.

Na presença de testemunhas, foi iniciada as buscas na casa e no quarto do suspeito foi encontrado o seguinte material: um balança digital, 14 porções de cocaína, dois tabletes pequenos e um porção pequena de maconha, um pedra de crack, vários sacos transparente usados para embalar drogas, R$105,00, um aparelho celular e dois cartuchos intactos calibre .32. Ambos negaram a posse do material e não indicaram o dono.

O material foi apreendido e ambos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante do alvo do mandado judicial foi ratificado.

Fonte: PMMG