Suspeitos de agredir jovens e roubar celular são apreendidos em Três Pontas

Suspeitos Apreendidos e Celular Recuperado

Foto: PMMG

Em Três Pontas, nessa segunda-feira (09/10), a Polícia Militar foi acionada via 190, onde as vítimas, dois meninos de 15 anos, ao saírem de um clube desportivo, foram abordados por três suspeitos, todos em bicicletas, que após agredirem as vítimas com tapas e socos, subtraíram o aparelho celular e exigiram a senha de desbloqueio.

Apesar das vítimas não terem reconhecido os suspeitos pelas fotos que lhes foram apresentadas, as guarnições iniciaram os levantamentos que perduraram por toda a terça-feira (10/10) culminando na identificação do menor infrator de 16 anos, indivíduo contumaz no cometimento de delitos.

Ele foi localizado na casa dele, e confessou a crime, na companhia de outros dois menores suspeitos, ambos com 16 anos, e que o referido aparelho celular subtraído se encontrava escondido num pasto próximo à sua casa.

Os outros suspeitos foram abordados na mesma rua e após confessarem a participação e serem apreendidos, levaram as equipes policiais até o pasto, onde o aparelho celular foi recuperado.

Ainda foram apreendidas duas buchas de maconha com os menores, além de que a bicicleta utilizada no delito foi removida ao pátio credenciado e os menores, acompanhados de suas representantes legais, permaneceram à disposição da justiça.

Fonte: PMMG