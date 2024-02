Suspeito inabilitado tem motocicleta apreendida após realizar manobras perigosas

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado

Foto: GCMV

Na noite deste sábado (18), uma equipe da Guarda Civil Municipal de Varginha se deparou com um condutor da motocicleta Honda Start 160 de cor prata realizando manobras perigosas, no bairro Vila Verde.

O suspeito, ao ser abordado foi constatado que era inabilitado e a motocicleta estava com o licenciamento atrasado desde 2021, com a placa pintada e amassada, e com os retrovisores quebrados, bem como, verificou-se também a existência de uma restrição fiduciária.

Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado e o BO/REDS registrado para demais providências.

Fonte: GCMV