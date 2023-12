Suspeito é preso após furtar fiação

Foi encontrado um saco plástico com diversos cabos de eletricidade e de telefonia

Foto: PMMG

A Polícia Militar compareceu na madrugada desta quarta-feira (20/12), num estabelecimento comercial, onde a testemunha de 54 anos flagrou indivíduo de volta ao local para furtar fiação, uma vez que já havia furtado em data anterior. O suspeito fugiu ao ser interpelado pela testemunha, mas foi preso pela guarnição policial.

Junto ao suspeito de 29 anos, foi encontrado um saco plástico com diversos cabos de eletricidade e de telefonia, que ele admitiu ter subtraído do estabelecimento acionado e de local vizinho, que ainda teve danos nas caixas, conduítes e luminárias. A fiação recuperada foi reconhecida por uma das vítimas, de 31 anos, e o suspeito foi então preso e levado para a delegacia de plantão, para as demais providências.

Fonte: PMMG