Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante em Guaxupé

Durante verificação de denúncias sobre ponto de tráfico de drogas no centro de Guaxupé, região Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 39 anos, nessa quarta-feira (24/1). No local, o suspeito foi surpreendido com substância similar ao crack, pronta para venda.

Após a abordagem policial, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

O delegado responsável, Gabriel Belchior João, destaca a importância das denúncias: “A proatividade da população em fornecer informações é um diferencial para a rápida atuação da Polícia Civil. Estamos abertos para receber denúncias anônimas, e o sigilo das informações é garantido”.

