Suspeito de receptação e adulteração de veículo é preso em Andradas

O homem foi autuado em flagrante e será encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Em Andradas, no Sul do estado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na manhã de hoje (5/5), um homem, de 23 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículo. As investigações tiveram início a partir de denúncia anônima, indicando que o suspeito estava com um automóvel clonado.

A PCMG passou a monitorar o alvo e confirmou a procedência da denúncia. Nesta sexta-feira, o veículo foi apreendido na residência do investigado, que foi encaminhado à delegacia. A perícia da Polícia Civil constatou as adulterações e identificou que o carro havia sido subtraído no estado de São Paulo.

