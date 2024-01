Suspeito de injúria racial, é preso em clube privado de Campo Belo

Foto: PCMG

No último sábado (20/1), um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), pelo crime de injúria racial, em um clube privado na cidade de Campo Belo. A vítima, de 41 anos, estava trabalhando no bar do estabelecimento, quando foi alvo das ofensas.

O crime ocorreu durante um evento musical realizado no clube, sendo o suspeito flagrado por policiais civis presentes no local, os quais agiram espontaneamente para a proteção dos direitos da vítima. O homem ainda tentou resistir à prisão, mas foi contido.

Na oportunidade, foi solicitado apoio da Polícia Militar que, prontamente, deslocou-se até o clube. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia para formalização dos procedimentos policiais e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional.

Crime

Ao final da festa, mesmo após a cozinha ter encerrado o turno de trabalho, o suspeito teria ofendido funcionárias do local, obrigando-as a atender seu pedido. Diante da negativa, o homem passou a proferir insultos de cunho racial contra uma das funcionárias, repetindo as injúrias diversas vezes.

Por esse motivo, o homem foi expulso pela equipe de segurança do local, porém, ele continuou alterado e tentou danificar o hall de entrada do estabelecimento. Nesse momento, policiais civis que estavam no local tiveram notícias da conduta delitiva e, após confirmarem o ocorrido com a vítima e testemunhas, agiram para conter o suspeito.

Fonte: PCMG