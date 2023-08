Suspeito de furtar fiação é preso pela PM em Varginha

Suspeito estaria furtando fios da rede de telefonia na Avenida Brasil, bairro Vila Pinto.

Foto: PMMG

Durante patrulhamento preventivo na área central de Varginha, nesta sexta-feira (18/08) às 04h10min, a Polícia Militar recebeu ligação 190, noticiando que indivíduos estaria furtando fios da rede de telefonia na Avenida Brasil, bairro Vila Pinto.

No local, parte das fiações estavam dependuradas e testemunhas indicaram o sentido tomado pelos suspeitos.

No rastreamento, as equipes avistaram o suspeito de 35 anos numa bicicleta na Rua Antônio Adilson, com os materiais furtados, sendo que ao visualizar a PM abandonou o veículo, os materiais e os instrumentos utilizados no delito, e fugiu correndo, sendo alcançado e preso.

Ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para devidas providências.

Fonte: PMMG