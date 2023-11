Suspeito de furtar fiação é preso em Varginha

Feito o rastreamento e os suspeitos foram localizados, sendo que o condutor fugiu e perdeu o controle direcional ao subir no canteiro central.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Polícia Militar compareceu na madrugada desta terça-feira (14/11), numa empresa de Varginha, onde o solicitante de 41 anos alegou à guarnição que dois suspeito numa motocicleta haviam acabado de tentar subtrair fiação de cobre após cortarem um pedaço da concertina.

Feito o rastreamento e os suspeitos foram localizados, sendo que o condutor fugiu e perdeu o controle direcional ao subir no canteiro central. Na queda, o condutor conseguiu escapar a pé, embrenhando-se numa mata densa e o garupa, suspeito de 23 anos, já conhecido no meio policial, foi preso, sendo a motocicleta Honda/CG Fan prata de Varginha, que se encontrava com a placa adulterada, removida ao pátio credenciado.

Fonte: Prefeitura de Varginha