Suspeito de ameaçar sua companheira é preso, em Três Pontas e arma de fogo é apreendida

Na noite da última quarta-feira (18) em Três Pontas, a Policia Militar compareceu ao local onde a vítima de 68 anos relatou que seu companheiro vem mudando seu comportamento, ficando agressivo, ameaçando inclusive de atentar contra sua vida utilizando facas e já tentou agredi-la fisicamente por diversas vezes, porém ela sempre foge para preservar sua integridade física; alegou ainda que o suspeito está com crises de ciúmes excessivas e a possibilidade dele ter uma arma de fogo.

Foi feita uma busca minuciosa no quarto do suspeito, sendo localizada uma garrucha cal.22 e seis munições intactas, acondicionadas num coldre e guardadas numa caixa de madeira no guarda-roupas do suspeito.

O suspeito foi preso e levado para a delegacia de plantão, para as demais providências juntamente com o material arrecadado.

