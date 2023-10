Suspeito de agredir companheira é preso e drogas são apreendidas, em Carmo da Cachoeira

A guarnição foi até a casa do suspeito, onde ele estava com outros indivíduos que fugiram ao avistarem a viatura.

Foto: PMMG

Na manhã desta segunda-feira (09/10), na cidade de Carmo da Cachoeira, a Polícia Militar compareceu no hospital municipal onde a vítima de 25 anos, havia sido agredida pelo companheiro de 25 anos e se encontrava com ferimentos no rosto e boca, mal conseguindo falar.

A guarnição foi até a casa do suspeito, onde ele estava com outros indivíduos que fugiram ao avistarem a viatura. Na casa, que estava toda revirada e com sangue no chão da sala, no corredor e em algumas roupas e travesseiros, foi encontrado uma bolsa contendo uma pedra de crack, quatro balanças de precisão, uma maquininha de cartão e R$ 276,00 em notas variadas.

O suspeito pulou o muro da casa e se escondeu numa garagem de ônibus, onde após autorização, foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, juntamente com o material arrecadado e a vítima permaneceu sob cuidados médicos.

Fonte: PMMG