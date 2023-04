Procon Poços de Caldas e Delegacia da Polícia Civil alertam sobre golpe do Whatsapp clonado

Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através do Procon em parceria com a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas, lançaram uma campanha sobre os principais golpes praticados atualmente, visando alertar e proteger a população com o slogan. Golpe – Só se for contra o criminoso.

Minas Gerais registrou 128.869 crimes de estelionato cibernético em 2022, sendo 13% praticados no Instagram e 28% no WhatsApp, correspondendo a 36.006 casos só no aplicativo de mensagens, segundo os dados da Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Vamos conhecer os golpes mais praticados atualmente.

GOLPE DO WHATSAPP CLONADO

Golpistas tem acesso aos anúncios e ao número de telefone dos anunciantes, por meio de sites de compra e venda. Esses golpistas se passam por funcionários dos sites e solicitam um código para ativar o anúncio à vítima que anunciou um produto.

Trata-se do código de verificação do WhatsApp. A vítima perde o acesso ao seu aplicativo após digitar o código, pois os criminosos ativam a conta do WhatsApp de determinada pessoa em outro aparelho celular.

Por meio dessa ativação, os golpistas recuperam as conversas do histórico, passam a acessar os contatos e cometem crime de estelionato, solicitando dinheiro aos parentes e amigos da vítima em nome dela.

COMO AGIR

Habilite a “confirmação em duas etapas” – no WhatsApp, clique em “Configurações/ Ajustes”, depois clique em “Conta” e depois em “confirmação em duas etapas”.

Jamais envie, para qualquer pessoa, o código de 6 números. Caso já tenha sido vítima desse golpe, envie e-mail para support@ whatsapp.com, solicitando a desativação temporária de sua conta do WhatsApp.

A campanha é orientativa e toda semana serão liberados posts nas redes sociais da Prefeitura de Poços de Caldas sobre os mais variados golpes praticados, com dicas para evitar que as pessoas caiam em armadilhas, com orientações sobre o que fazer, caso algum fraudador tente obter vantagem mediante falsas informações, promessas ou realização de negócios que não existem.

