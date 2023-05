Preso suspeito de torturar e descumprir medidas contra ex-companheira

O suspeito foi localizado e preso no município de Itapeva, Sul de Minas, por policiais civis lotados em Extrema.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na sexta-feira (26/5), mandado de prisão preventiva contra um homem, de 55 anos, investigado por descumprimento de medida protetiva e crime de tortura, praticado contra sua ex-companheira, no município de Montalvânia, na região Norte do estado. O suspeito foi localizado e preso no município de Itapeva, Sul de Minas, por policiais civis lotados em Extrema.

A prisão do homem ocorreu após trabalho conjunto entre a Delegacia de Polícia Civil em Montalvânia e a Agência de Inteligência da Delegacia Regional em Januária, resultando na localização do suspeito na cidade de Itapeva, distante mais de mil quilômetros do local dos fatos.

Relato de Agressões

Conforme apurado, no dia do crime, em 19 de março deste ano, o suspeito teria descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas pela Justiça para a vítima, sua ex-companheira. Segundo apurado, ele teria arrombado a janela da casa da mulher, adentrado no local e tentado sufocá-la usando um travesseiro. Depois, ele teria utilizado uma faca para ameaçar a vítima, permanecendo durante toda a noite torturando-a.

A investigação apontou que, inicialmente, as agressões ocorreram dentro do imóvel, porém, algum tempo depois ele levou a mulher para fora da casa e passou a agredi-la com tapas e socos. Foi nesta hora, quando estavam fora do imóvel, que ela conseguiu fugir, correu pelas ruas e acionou a polícia.

O auto de corpo de delito realizado na vítima constatou que as agressões resultaram em escoriações por todo o corpo dela, inclusive na cabeça. Além disso, ela teve um dedo do pé quebrado durante os atos de violência. Após o crime, o suspeito fugiu e não foi localizado.

Investigação e Prisão

O delegado Theles Bustorff, responsável pela investigação disse que instaurou um inquérito policial e representou pela prisão do suspeito por descumprimento de medida protetiva e pelo crime de tortura. “Assim que o mandado foi expedido, realizamos levantamentos para prendê-lo, contudo, não obtivemos sucesso pois ele havia mudado da cidade”, esclarece.

O trabalho conjunto e o compartilhamento de informações resultou na localização do investigado na cidade de Itapeva, onde ele residia atualmente. O homem está à disposição da Justiça no sistema prisional.

Fonte: PCMG