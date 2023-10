Prefeitura de Três Corações realiza reunião com a Polícia Civil

Na oportunidade, a delegada regional apresentou o delegado-geral, que estava em visita pelo município, e, durante o encontro, a reunião tratou sobre as novas instalações da Delegacia de Polícia

Foto: Prefeitura de Três Corações

Nesta semana, a delegada regional de Polícia Civil, Dra. Alexandra Gonçalves de Oliveira, juntamente com o chefe do 6° Departamento de Polícia Civil de Lavras, delegado-geral Dr. Fernando Augusto Bettio, e investigadores da Polícia Civil participaram de reunião com o prefeito José Roberto de Paiva Gomes no gabinete do Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazzola.

Na oportunidade, a delegada regional apresentou o delegado-geral, que estava em visita pelo município, e, durante o encontro, a reunião tratou sobre as novas instalações da Delegacia de Polícia, que deve passar em breve para o prédio do antigo Fórum, na Av. Sete de Setembro, e sobre ações voltadas à segurança pública em Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações